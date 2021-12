Homem é preso durante cumprimento de mandado em Redentora

Expedido pelo Foro da Comarca de Coronel Bicaco, o mandado de prisão preventiva foi cumprido na tarde da terça-feira (7/12) por agentes da Polícia Civil (PC) de Redentora, com apoio da Brigada Militar (BM).

Segundo a PC, o indivíduo preso é suspeito da prática de crimes tipificados, em tese, nos artigos 33, caput 35, ambos da Lei de Drogas e artigo 158 do Código Penal.

