Descanso, Sono e Desempenho

Para os atletas alcançarem uma ótima performance, eles precisam seguir um método de treinamento que garanta o equilíbrio entre o estresse causado pelo treino e uma ótima recuperação. Fatores fisiológicos, psicológicos e sociais podem ter um grande impacto no estado físico dos atletas e o sono é uma ótima estratégia para a recuperação pós-treinos desses indivíduos (e nem sempre essa estratégia tem a sua devida importância reconhecida por eles).

Sabe-se que o sono adequado é de grande importância para atletas que estão lesionados, que estão passando por períodos intensos de treino ou períodos competitivos.

É comum atletas terem problemas para “cair no sono” e também para despertar de manhã (um indício de privação de sono). Um sono ruim pode reduzir a performance motora e também cognitiva do atleta, diminuindo tempo de reação, afetando também o humor e a estabilidade emocional.

Além disso, pode afetar também processos metabólicos e imunológicos, principalmente em períodos mais intensos de treino e competitivos, causando um efeito negativo na recuperação e podendo surgir estados de “overreaching” e “overtraining” onde a performance do atleta diminui e lesões podem ocorrer.

Estudos mostram que 30 min de soneca durante o dia (geralmente após almoço) possui efeito positivo, aumentando a performance física e cognitiva durante o dia, em especial em atletas que possuem privação de sono durante a noite.

Uma recomendação frequente e generalizada é que os atletas precisam de pelo menos 7 a 9 horas de sono por dia, mas isso varia entre indivíduos. Geralmente, os atletas precisarão de mais sono para promover os processos de recuperação quando submetidos a altas cargas de treinamento e estresse nas competições.

Programar para ir para a cama à noite e acordar de manhã aproximadamente nos mesmos horários todos os dias, ajuda a formar uma rotina regular de sono, que promove um sono de boa qualidade. Evite hábitos ruins de sono, como assistir televisão ou usar o celular na cama.

No recovery, algumas estratégias para recuperação adequada após as sessões de treinamento podem contribuir para a restauração dos processos fisiológicos e psicológicos (fatores importantes que contribuem para melhorar o sono). Reduções na dor muscular, inflamação e dor podem permitir uma melhor qualidade do sono, duas das estratégias de recuperação mais comumente usadas são a crioterapia e uso de equipamentos de compressão. Lembrando que o Recovery não substitui o repouso. Então, respeite o descanso sempre!

