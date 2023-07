Evitando Rompimento Muscular

Músculos rompidos podem acontecer com qualquer pessoa, mas geralmente ocorrem em pessoas que praticam esportes ou levantam pesos. Essa lesão ocorre quando o músculo é esticado além de sua capacidade, fazendo com que ele se separe do tendão.

Embora algumas lesões sejam inevitáveis, existem medidas que você pode seguir para minimizar o risco de ruptura muscular. Você pode incluir na sua rotina algumas medidas para evitar essa lesão dolorosa.

Você pode evitar lesões musculares reservando um tempo para aquecer o corpo antes de praticar atividades físicas. Forçar um músculo frio para executar pode causar lesões de todos os tipos, incluindo lesões musculares.

O aquecimento aumenta a frequência cardíaca e aumenta o fluxo de sangue para os músculos, trazendo-lhes o tão necessário oxigênio. Ele também ativa a conexão nervo-musculo, ajudando você a se mover de forma mais suave e eficiente, minimizando o risco de lesões.

Você provavelmente já ouviu a frase “sem dor, sem ganho”, mas não interprete isso literalmente. Na verdade, a dor é um sinal do seu corpo de que algo está errado e geralmente é o primeiro sinal de uma lesão muscular. Dor frequente decorre de overtraining.

O excesso de treinamento causa desgaste nos músculos, articulações, tendões e ligamentos, aumentando as chances de lesões. Em vez disso, conheça os limites do seu corpo e evite o overtraining se quiser minimizar o risco de ruptura muscular.

Os dias de descanso ajudam a evitar o overtraining e dão aos músculos o tempo de que precisam para curar, se recuperar e voltar mais fortes. Além de tirar pelo menos dois dias de folga de exercícios intensos a cada semana, durma bastante à noite para evitar lesões musculares.

Sem água adequada, seus músculos não conseguem os eletrólitos de que precisam para se manterem saudáveis. A água também ajuda a energizar os músculos, melhorando o desempenho.

Quando você fica desidratado, seus músculos ficam tensos e mais propensos a cãibras. Eles também não podem se mover tão bem ou esticar tanto, tornando-os mais propensos a rasgar quando você pratica atividade física.

Alongue-se antes e depois de praticar atividade física. Sempre aqueça antes de alongar e nunca alongue a ponto de doer.

Antes de treinar, faça alongamentos dinâmicos para aquecer o corpo e os músculos. Este tipo de alongamento significa que você se move através da amplitude de movimento sem segurar o alongamento. No final de sua sessão ou prática, use alongamentos estáticos que você mantém no ponto de tensão por pelo menos 10 a 20 segundos para ajudar a evitar lesões musculares.

A prevenção poderá mantê-lo fisicamente ativo por um período longo de tempo, com isso, sua capacidade física e saúde geral estarão preservadas.