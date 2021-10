Governo libera R$ 2,5 milhões da Consulta Popular 2018/2019 para obras de infraestrutura

O governo do Estado prepara o repasse de cerca de R$ 2,5 milhões para melhorias na infraestrutura em 28 municípios contemplados pela Consulta Popular. Os recursos serão investidos na recuperação de estradas vicinais, no desassoreamento de rios e na realização de obras de macrodrenagem.

O pagamento é consequência da Consulta Popular 2018/2019. Os municípios receberão valores entre R$ 29 mil e R$ 190 mil para a execução dos serviços (confira lista abaixo). As prefeituras têm até o dia 5 de novembro para encaminhar a documentação para a assinatura do convênio.

A iniciativa é liderada pela Secretaria de Obras e Habitação (SOP) e, por se tratar de uma demanda da Consulta Popular, pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Os municípios pré-selecionados são da Serra, Litoral, Missões e dos Campos de Cima da Serra.

O secretário de Obras e Habitação, José Stédile, destaca que o desenvolvimento regional é uma das principais diretrizes de trabalho do governo gaúcho. “São demandas votadas pela própria população para qualificar os serviços essenciais", afirma.

Municípios pré-selecionados e valores:

André da Rocha – R$ 53.270,00

Bom Jesus – R$ 53.270,00

Bossoroca – R$ 127.155,00

Campestre da Serra – R$ 53.270,00

Capivari do Sul – R$ 69.360,00

Caraá – R$ 83.365,00

Dom Pedro de Alcântara – R$ 77.640,00

Esmeralda – R$ 53.270,00

Guarani das Missões – R$ 127.155,00

Ipê – R$ 53.270,00

Itati – R$ 110.867,00

Monte Alegre dos Campos – R$ 53.270,00

Morrinhos do Sul – R$ 63.955,00

Muitos Capões – R$ 53.270,00

Pinhal da Serra – R$ 53.270,00

Porto Xavier – R$ 127.155,00

Rolador – R$ 127.155,00

Roque Gonzales – R$ 127.155,00

Salvador das Missões – R$ 127.155,00

São José dos Ausentes – R$ 53.270,00

São Nicolau – R$ 127.155,00

São Paulo das Missões – R$ 127.155,00

São Pedro do Butiá – R$ 127.155,00

Terra de Areia – R$ 65.795,00

Tramandaí – R$ 29.742,00

Três Forquilhas – R$ 190.071,00

Vacaria – R$ 53.270,00

Vitória das Missões – R$ 127.155,00

Total do investimento: R$ 2.495.045,00