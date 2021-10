Em São Paulo, Leite participa de talk show do Infra Brazil GRI 2021

Em São Paulo na noite desta quinta-feira (21/10), o governador Eduardo Leite foi um dos chefes de Executivo a participar de um talk show do Infra Brazil GRI 2021. O tema da apresentação dos governadores foi a agenda de desestatizações e concessões em curso nos Estados. Além do governador gaúcho, participaram os governadores Claudio Castro (RJ), Renato Casagrande (ES) e João Doria (SP).

“Estamos vendo um derretimento da economia, do real em frente ao dólar, da irresponsabilidade fiscal que se apresenta por parte do governo federal. Mas, paralelamente a isso, nós, nos Estados, estamos procurando fazer, por meio de concessões e de privatizações, a modernização das nossas economias, viabilizando investimentos privados, principalmente na área de infraestrutura”, afirmou Leite.

O governador fez um resumo da trajetória de modernização do Estado até aqui. “O RS tem um dos portfólios que é um dos maiores do país nessa frente. Já privatizamos nossas companhias de energia, tanto a distribuidora como a transmissora, teremos nesta sexta-feira (22/10) a privatização da companhia de gás, e estamos com perspectiva de lançar o edital para a companhia geradora de energia até o final do ano. Além disso, estamos em processo de privatização da nossa companhia de saneamento, além de editais para concessão de mais de mil quilômetros de rodovias do RS, o que vai gerar bilhões de investimentos em infraestrutura, e consequentemente em curto prazo, muitos empregos e, também, em longo prazo, como efeitos indiretos, mais emprego e renda”, destacou.

No hotsitehttps://parcerias.rs.gov.br/inicial, é possível conferir a cartela completa de oportunidades de investimentos no RS, bem como os processos de venda que já foram concluídos.

A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) passou oficialmente a ser administrada pelo Grupo Equatorial em julho deste ano. A CPFL Energia venceu o leilão de privatização do controle da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-T) em julho em 2021. A proposta ofertada foi de R$ 2,67 bilhões. Nesta sexta-feira (22/10), em São Paulo, ocorre o leilão de privatização do controle da Companhia de Gás do Estado Rio Grande do Sul (Sulgás).