Leilão de privatização da Sulgás será nesta sexta, dia 22

O governo do Estado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a B3 convidam a imprensa para acompanhar, pela internet, às 14h desta sexta-feira (22/10), o leilão de privatização do controle da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás).

O leilão poderá ser acompanhado nas redes sociais do governo do Estado (YoutubeeFacebook). Após o encerramento da sessão, haverá uma coletiva de imprensa on-line, que será realizada pela plataforma Zoom. Interessados em fazer perguntas devem confirmar presença pelo e-mail[email protected], para receber os dados de acesso.

Aviso de pauta

O quê: leilão de privatização da Sulgás

Quando: sexta-feira (22/10), às 14h

Plataforma: canal oficial do governo do Estado no Youtube (https://www.youtube.com/governodors) e no Facebook (www.facebook.com/GovernoDoRS)