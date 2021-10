Vacinação em SC: Estado vai distribuir doses para reforço nos trabalhadores da saúde e vacinar adolescentes contra a Covid-19

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

O Governo do Estado vai distribuir nesta quarta-feira, 20, uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Serão 105.786 doses da Pfizer, sendo 19.206 para aplicação de reforço em trabalhadores da saúde e 86.580 para dar continuidade à vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, com a primeira dose.

A distribuição começou na manhã de quarta. As doses das centrais da Grande Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Lages e Rio do Sul serão enviadas via terrestre. Já as das centrais São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Videira e Joaçaba serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar. A previsão é que todas as vacinas sejam entregues ainda nesta quarta.

O diretor da Dive, João Augusto Brancher Fuck, esclarece que cada município tem um ritmo de vacinação e é responsável por definir estratégias próprias para a aplicação das doses na população, tendo como base as orientações do Estado. “As pessoas devem ficar atentas às informações da sua cidade sobre os locais de vacinação, a faixa etária e os públicos que estão sendo contemplados neste momento”, ressalta.

Com relação à dose de reforço dos trabalhadores da saúde, ela só pode ser aplicada seis meses após a conclusão do esquema vacinal com as duas doses ou a dose única. Todos os trabalhadores, vacinados com qualquer vacina usada na Campanha, devem receber o reforço.

No caso dos adolescentes, a vacinação segue por faixa etária e deve ser autorizada pelos pais e/ou responsáveis legais. A autorização pode ser de forma verbal, caso o jovem esteja acompanhado pelos pais ou responsáveis ou mediante apresentação de termo de consentimento devidamente preenchido e assinado pelos pais e/ou responsáveis legais.