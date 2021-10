Latam suspende venda de transporte de pets no porão das aeronaves

A Latam Airlines suspendeu o transporte de pets no porão de suas aeronaves por 30 dias em razão da morte de Weiser, um cão da raça american bully, durante um voo, no último dia 14, entre o Aeroporto Internacional de São Paulo e o Aeroporto Internacional de Aracaju.



De acordo com a Latam, o laudo emitido pela clínica veterinária que atendeu Weiser diz que o animal roeu a caixa de transporte, que era de madeira, e se asfixiou. Segundo a empresa, o caixote estava em concordância com o protocolo de transporte de animais da Latam.



“A Latam já vinha fazendo uma análise profunda de todos os procedimentos deste tipo de transporte e, neste lamentável evento, cumpriu todos os processos de forma correta”, disse a empresa aérea em nota.

A companhia aérea informou que o cliente que já adquiriu o serviço poderá realizar o transporte normalmente, adiá-lo sem custo ou optar pelo reembolso do valor pago.