Brasil registra a menor média móvel de mortes desde o início da pandemia

Em 19 de abril de 2021, o Brasil registrou a maior média móvel de mortes em decorrência da Covid-19: cerca de três mil óbitos diários. Na terça-feira (19/10), exatos seis meses após o ápice, o Ministério da Saúde informou que a vacinação em massa contra a doença surtiu efeito. Segundo a pasta, a queda no número de óbitos foi de quase 90% – tendência que se acumula desde junho.

O boletim epidemiológico divulgado na noite da segunda-feira (18/10) mostra que a média móvel de mortes está em 379,5, acompanhada pela queda expressiva também no número de novos casos da doença, que está em 12,3 mil ao dia.

O painel de vacinação do Ministério da Saúde revela que mais de 108 milhões de brasileiros já cumpriram integralmente o esquema vacinal. Essa população corresponde a 68% do público alvo da campanha do Programa Nacional de Imunização (PNI). A ferramenta informa, ainda, que 3,6 milhões de pessoas já tomaram a dose de reforço, recomendada para pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos (aqueles cujos mecanismos normais de defesa contra infecção estão comprometidos) e profissionais de saúde.

