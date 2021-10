Porto do Rio Grande movimenta 34,5 milhões de toneladas até setembro, crescimento de 12% maior em relação ao ano passado

A movimentação nos terminais portuários da Portos RS de janeiro a setembro deste ano supera o mesmo intervalo de 2020 e 2019. Os números levam em consideração as operações realizadas em Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, além dos terminais que compõem o distrito industrial de Rio Grande.

Em Rio Grande, as movimentações alcançaram 34.460.840 toneladas, quantidade 12% maior em relação a 2020, enquanto que em Pelotas foram 1.081.552 toneladas e em Porto Alegre, 807.115 toneladas.

A soja em grão registrou uma variação positiva de 18,22% tendo alcançado até setembro 11.207.302 toneladas. Também ocorreu elevação da movimentação do farelo de soja. No período de nove meses, foram 2.674.282 toneladas – aumento de 17,67% em relação ao ano passado.

No porto de Pelotas, a variação do total de cargas movimentadas chegou a 43,09% em relação ao mesmo período do ano passado, com destaque para as toras de madeira, com 837.789 no total acumulado do ano. Em segundo lugar aparece o clínquer, com 195.420 toneladas e na terceira posição a soja em grão, 48.344 toneladas.

Em Porto Alegre, a movimentação de fertilizantes segue liderando o ranking de operações, com 560.712 toneladas. Na sequência aparecem a cevada, com 117.763 toneladas, demais mercadorias, com 63.390 toneladas, trigo, com 38.544 toneladas, e sal, com 26.706 toneladas. A variação positiva entre 2020 e 2021 chegou a 23,86%.