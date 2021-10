Porto de São Francisco sobe para o quarto lugar no ranking ambiental dos portos brasileiros

As boas práticas ambientais do Porto de São Francisco do Sul foram reconhecidas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). O complexo portuário do Norte catarinense passou do 7º para o 4º lugar no Índice de Desempenho Ambiental (IDA) entre os 37 portos públicos do Brasil. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 18.

Numa pontuação máxima de 100 pontos, o Porto de São Francisco chegou a 96,95, um aumento de 12% com relação ao ano anterior, quando tinha 86,57 pontos.O Índice leva em consideração 38 indicadores relacionados à gestão ambiental dos portos, como preservação da fauna e flora, gerenciamento das operações portuárias e prevenção de riscos.

Confira os 10 principais indicadores:

- Regularidade das licenças ambientais

- Monitoramento da fauna e da flora

- Qualidade dos técnicos no núcleo ambiental

- Prevenção de riscos

- Auditoria ambiental

- Gestão das operações portuárias

- Ação de retirada de resíduos de navios

- Plano de contingência de saúde

- Treinamento e capacitação ambiental

- Consumo e eficiência no uso de energia

Na semana passada, os portos que ocupam os três primeiros lugares do ranking (Itajaí, Paranaguá e Pecém) foram homenageados e receberam o Prêmio Antaq 2021, durante evento realizado em Brasília. “Estamos comemorando muito este quarto lugar, porque é o reconhecimento da crescente responsabilidade ambiental assumida pelo Porto nos últimos anos”, enfatizou o presidente do Porto, Cleverton Vieira. “Em seis anos, tivemos um aumento de 55% no Índice de Desempenho Ambiental, passando de 62,52 pontos para 96,95.”

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Para o gerente de Meio Ambiente do Porto de São Francisco, Oscar Schmidt, a conquista é fruto do comprometimento do Porto com o meio ambiente e com o desenvolvimento local. “O crescimento do nosso índice é relevante, porque estamos concorrendo com portos públicos igualmente comprometidos, que buscam no ranking não somente uma ótima classificação, mas antes um pleno envolvimento com a atividade portuária, por meio de boas práticas ambientais”.

Dados gerais do Porto de São Francisco

- Maior porto em movimentação de carga de Santa Catarina

- 4º lugar no ranking ambiental entre os portos públicos brasileiros

- 7º maior porto do Brasil em movimentação de carga geral

- No comparativo da carga geral entre o primeiro semestre de 2020 e 2021, enquanto o aumento na média dos portos brasileiros foi de 19%, no Porto de São Francisco foi de 77%, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários

- Sete berços de atracação de navios, numa área de 244 mil m².