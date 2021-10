Detran alerta para golpe da venda falsa de peças usadas

Os golpes pela internet têm sido uma preocupação constante do DetranRS, pois vêm crescendo e diversificando os casos na pandemia. Recentemente, a autarquia recebeu denúncias de supostas vendas de peças usadas em redes sociais como o marketplace, do Facebook, que nunca são entregues. Os criminosos utilizam o nome e até mesmo parte da razão social de Centros de Desmanches de Veículos credenciados (CDV) para aplicar os golpes.

Com o objetivo de coibir a venda ilegal e até mesmo o estelionato pelas redes, o DetranRS recomenda a busca no site oficial Peça Legal –www.detran.rs.gov.br/pecalegal–, no qual é possível consultar de forma simples o catálogo com cerca de 8 milhões de itens disponíveis nos quase 500 Centros de Desmanches credenciados no Estado. Todo o estoque é controlado por um sistema informatizado, que vincula a peça a um veículo específico registrado em nota fiscal.

Além do Peça Legal, também é possível consultar no site do DetranRS os locais de atendimento dos CDV –https://www.detran.rs.gov.br/veiculos/servicos/1001. A autarquia alerta para sempre desconfiar de anúncios muito vantajosos e buscar nos canais oficiais quem realmente têm permissão para comercialização de peças, denunciando as páginas falsas e vendedores não credenciados. Esse tipo de ação ajuda a coibir crimes como estelionato e até mesmo de roubo e furto de veículos.