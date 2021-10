Mostra de Cinema de São Paulo terá exibição presencial e virtual

Após fazer uma edição totalmente online por causa da pandemia da covid-19 no ano passado, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo promove este ano uma edição híbrida, com filmes presenciais nos cinemas e também virtual por meio do aplicativo Mostra Play ou gratuitamente pelos aplicativos Sesc Digital ou Itaú Cultural Play. O tradicional evento tem a abertura marcada para esta quarta-feira (20) e termina no dia 3 de novembro.

Em sua 45ª edição, a mostra apresenta 264 títulos de mais de 50 países, sendo que 157 poderão ser vistos nas plataformas digitais. Alguns dos filmes estarão disponíveis nas duas formas, mas alguns deles só poderão ser vistos nos cinemas. A decisão sobre a forma de exibição coube aos produtores ou distribuidores.

Como a prefeitura de São Paulo suspendeu a exigência de distanciamento social dentro das salas de cinema, cada local decide se pretende manter um limite de público em cada sala ou se irá liberar todas as poltronas ao público.

O Centro Cultural São Paulo (CCSP), a Biblioteca Roberto Santos e o Petra Belas Artes vão trabalhar com a ocupação total das salas. Já o Cinesala, o Cine Marquise, o CineSesc, o Espaço Itaú de Cinema e o Reserva Cultural vão manter 50% de ocupação.

Para frequentar a mostra de cinema presencial será necessário apresentar o comprovante de vacinação. O uso de máscara é obrigatório.

Neste ano, os destaques são para Titane, de Julia Ducournau, vencedor da Palma de Ouro em Cannes e Má Sorte no Sexo ou Pornô Acidental, de Radu Jude, vencedor do Urso de Ouro em Berlim. Também estarão em exibição o escolhido pelo Brasil para o Oscar do próximo ano, Deserto Particular, de Aly Muritiba; Annette, de Leos Carax (melhor direção em Cannes); Memória, de Apichatpong Weerasethakul (prêmio do júri em Cannes); Um Herói, de Asghar Farhadi; e A Crônica Francesa, de Wes Anderson, entre outros.

Haverá também exibição de filmes gratuitos no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e no Vale do Anhangabaú, além do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso e Centro Cultural Tiradentes. Entre os filmes programados para esses lugares está Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, de Cesar Cabral, vencedor do Festival de Annecy.

Além da exibição de filmes, o evento ainda promove um fórum virtual para discutir aspectos políticos e criativos do cinema, que será transmitido pelo canal da Mostra no YouTube. E, entre os dias 25 e 26 de outubro, a mostra promove ainda o Seminário Internacional Mulheres do Audiovisual, que também será transmitido pelo YouTube.

Mais informações sobre o evento e a programação dos filmes podem ser obtidas no site da mostra ou em suas redes sociais.