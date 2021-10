Cine Inclusão apresenta curtas protagonizados ou dirigidos por idosos

A terceira edição do festival Cine Inclusão apresenta 24 curtas realizados ou protagonizados por pessoas com mais de 60 anos de idade ou que discutem temas relacionados à terceira idade como amor, sexo, memórias e abandono. O festival acontece entre os dias 18 e 24 de outubro.

Na edição deste ano, a homenageada é a atriz Ruth de Souza (1921-2019), primeira mulher negra a protagonizar uma novela e que completaria 100 anos este ano. Para celebrá-la, o festival vai exibir o curta-metragem A Mãe e o Filho da Mãe, dirigido por Luiz Antonio Pilar. O filme será exibido nesta segunda-feira (18), a partir das 18h. Após a exibição do filme, haverá uma live com a participação do diretor do curta e com o biógrafo da atriz, Ygor Kassab.

O Cine Inclusão é composto por duas mostras. A Mostra Competitiva, que exibirá 16 curtas que têm como tema a terceira idade ou apresentam idosos como protagonistas. Nessa mostra, o público vai eleger os três melhores filmes. Um dos destaques é o curta Acende a Luz, dirigido por Paula Sacchetta e Renan Flumian, que trata sobre o sexo na terceira idade.

Na Mostra Melhor Idade, serão exibidos oito obras realizadas por diretores ou diretoras com mais de 60 anos de idade.

A curadoria do festival é do cineasta Victor Fisch e da pesquisadora Luciana Rossi.

Além da exibição de filmes, o festival promove também a oficina online Desmitificando as Redes Sociais para a Terceira Idade, que será ministrada pela professora Daniele Foltran. A oficina pretende orientar os participantes sobre como utilizar e otimizar o uso do celular e das redes sociais.

O evento é gratuito e totalmente online. A programação, a inscrição para a oficina e o acesso aos filmes é feito pelo site do evento.