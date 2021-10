Governo apresenta programa Devolve ICMS à base aliada

O governador Eduardo Leite apresentará, nesta segunda-feira (18/10), às 10h, no Palácio Piratini, o programa Devolve ICMS aos deputados da base aliada.

O Devolve ICMS foi criado no âmbito da Reforma Tributária aprovada em 2020 e prevê a devolução de parte do ICMS pago por famílias com renda de até três salários mínimos.

A imprensa está convidada a assistir à apresentação e, depois, a participar de entrevista coletiva.

Aviso de pauta

O quê: apresentação do programa Devolve ICMS

Quando: segunda-feira (18/10), às 10h

Local: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini