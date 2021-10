Obras de recuperação asfáltica da RSC-153 avançam no Vale do Rio Pardo

O governo do Estado abriu uma nova frente de serviços na RSC-153. Após concluir a recuperação do trecho que vai de Vera Cruz a Herveiras, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) realiza obras nos 23 quilômetros entre Barros Cassal e Gramado Xavier. Mais de R$ 8 milhões, oriundos do Tesouro do Estado, estão sendo investidos na rodovia.

"Além da pavimentação de acessos municipais e ligações regionais, elencamos como prioridade a renovação das condições de tráfego de importantes corredores de exportação, como é o caso da RSC-153", afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Essa rota tem papel estratégico no transporte da produção agropecuária até o Porto do Rio Grande, por isso trabalhamos muito para viabilizar sua recuperação.”

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as intervenções incluem a remoção do pavimento danificado nos pontos mais críticos e substituição por um asfalto novo, além de reparos localizados.

“Com o término das atividades, teremos 56 quilômetros de asfalto revitalizados na ligação do norte com o sul do Estado”, complementa. "Certamente o escoamento da produção se dará com mais segurança e menos custos logísticos, o que beneficiará muito a economia gaúcha." A previsão é de que os serviços na RSC-153 sejam concluídos até o final do ano.

Ainda no Vale do Rio Pardo, o Daer prossegue com obras na RSC-471 em direção a Pantano Grande, a partir da localidade de Coronel Prestes, em Encruzilhada do Sul.