Preço médio da gasolina supera R$ 6,00 há seis semanas

O preço do litro da gasolina comum no Brasil está acima de R$ 6,00 há seis semanas, aponta a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na média, o litro do combustível no país é vendido a R$ 6,11. Em 19 das 27 unidades da Federação, o produto era comercializado por mais de R$ 6,00 na semana entre 3 e 9 de outubro, período do levantamento mais recente da ANP.

A gasolina mais cara do Brasil está no Rio de Janeiro, onde o litro é vendido por preço médio de R$ 6,76. Em segundo lugar aparece o Piauí, com o combustível custando R$ 6,73 o litro, em média. O Rio Grande do Norte vem a seguir com R$ 6,67 o litro. O Amapá é o Estado com menor preço médio do combustível no país, com o litro vendido a R$ 5,35.

Em todas as regiões do Brasil, o preço da gasolina comum supera os R$ 6,00. O Centro Oeste tem o maior valor médio, com R$ 6,28 o litro. Em segundo lugar está o Nordeste, com R$ 6,11, seguido pelo Sudeste (R$ 6,10) e pelo Norte (R$ 6,08). O melhor preço é registrado no Sul, onde a gasolina tem valor média por litro de R$ 6,07.

