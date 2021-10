Paquetá tem população de 3.612 habitantes, sendo 53,6% mulheres

Resultados iniciais do teste preparatório para o Censo de 2022, realizado na Ilha de Paquetá (RJ), revelam que esse bairro carioca tem população de 3.612 habitantes, sendo 1.935 mulheres (53,6%) e 1.677 homens (46,4%). Cerca de 12,8% da população local eram crianças com até 14 anos de idade e 31,6% eram idosos com 60 anos ou mais de idade.

Os dados preliminares foram divulgados hoje (16), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Eles revelam que 23,1% da população da ilha têm 65 anos ou mais de idade, 16,9% são menores de 18 anos e 85,4% são potenciais eleitores, ou seja, tem 16 anos ou mais de idade. As informações foram coletadas por recenseadores do IBGE de 6 a 24 de setembro.

Com área de 1.216 quilômetros quadrados (km²) e densidade demográfica de 2.970 habitantes por km², Paquetá foi escolhida para realização do teste do Censo 2022 porque mais de 85% da sua população já estavam imunizados com as duas doses da vacina contra a covid-19. A proximidade com a sede do IBGE contribuiu também para a redução dos custos operacionais do teste, segundo informou o instituto. Participaram do trabalho 16 servidores do IBGE, sendo 12 recenseadores.

Domicílios

Foram visitadas 2.774 unidades em Paquetá, das quais 1.552 eram domicílios particulares permanentes. Em 1.494 domicílios (96,3%), a entrevista foi presencial; em 14 (0,9%), foi feita por telefone; em outros 14 (0,9%), foi realizada pela internet. Embora o IBGE possibilite a coleta de dados por entrevistas online desde 2007, a maioria da população tem se manifestado a favor de entrevistas presenciais.

O Censo revela que dos domicílios ocupados registrados, 98% tiveram entrevista realizada. Em apenas 2% não foi possível efetuar a entrevista, por dificuldades em encontrar os informantes (0,77%) ou por recusas explícitas (1,16%). Dos 2.774 endereços visitados ao longo do teste, 56% eram Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, 24% Domicílios Particulares Permanentes de Uso Ocasional, 14% de Domicílios Particulares Permanentes Vagos e 6% de Estabelecimentos.

A média de moradores por domicílio é de 2,37. Os dados revelam ainda que 38,5% dos domicílios têm dois banheiros ou mais de uso exclusivo. O rendimento médio dos responsáveis pelos domicílios em Paquetá é de R$ 3.613,47. O IBGE constatou, entretanto, que a metade desses responsáveis tem rendimento médio mensal igual ou inferior a R$ 2,3 mil.

Além de entrevistar os moradores, o IBGE levantou as condições do entorno dos domicílios. Foi constatado que 93,5% têm acesso à rede geral de distribuição de água; 70,8% dos domicílios estão em ruas com a presença de bueiros para drenagem pluvial; 84,9% estão localizados em vias com capacidade para veículos de transporte de carga; 89,2% se encontram em ruas com a presença de calçadas; e 72,8% estão em ruas arborizadas. Foram produzidos ainda pelo IBGE dez mapas temáticos de Paquetá.