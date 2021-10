Concurso Educação Fiscal 2021 recebe inscrições de 1.745 trabalhos

O 2º Concurso de Educação Fiscal: consumo consciente e desenvolvimento regional teve o prazo de inscrições encerrado com 1.745 trabalhos inscritos na disputa pelos prêmios. Em razão do elevado número de participantes, a comissão organizadora precisou rever os prazos previstos no regulamento. As inscrições para participar no concurso foram feitas entre 17 de agosto e 30 de setembro.

Os trabalhos inscritos que passarem da Fase 1 serão avaliados pelos membros do Grupo Estadual de Educação Fiscal (Gefe/RS) de acordo com dois critérios de avaliação: conteúdo e criatividade, atribuindo a cada critério uma pontuação máxima. Os 10 trabalhos melhor avaliados de cada categoria seguem para a Fase 3. O prazo previsto, que era até 30/10/2021, passouo para 30/11/2021.

A Fase 3, de votação popular via site de Educação Fiscal, será via plataforma eletrônica, com um link de votação para cada categoria. Os três trabalhos mais votados em cada categoria serão os vencedores, sucessivamente ganharão de prêmio um videogame doado pela Receita Federal do Brasil. O prazo, que era previsto até 30/10/2021, foi alterado para 20/12/2021. Os resultados serão divulgados no dia 22 de dezembro de 2021, no site de Educação Fiscal e não mais em 15 de novembro, previsto anteriormente.

Coordenador do Gefe/RS, João Carlos Loebens destacou que o grupo está muito satisfeito com a promoção deste concurso, pois, além de atingir um número histórico de participações, os trabalhos elaborados pelos estudantes estão com excelente qualidade e conteúdo.

“O volume de trabalhos com certeza é impactante e deixa o Gefe muito feliz pelo engajamento de tantos alunos e professores na temática da Educação Fiscal, tão importante para um convívio social harmonioso. O grupo já está analisando os trabalhos recebidos e constatou que tem materiais ótimos, desde desenhos da Educação Infantil até poemas com análises sociais. É enriquecedor ver este debate nas escolas”, afirmou Loebens.

O concurso é uma promoção do Gefe, grupo é constituído por representantes da Secretaria da Fazenda e da Secretaria da Educação, e tem a finalidade de desenvolver projetos para a execução de programas voltados à Educação Fiscal do Estado.

Como ficou o cronograma atualizado do concurso:

• Validação de admissibilidade dos trabalhos e publicação no site da relação para pontuação no PIT: até 30/10/2021

• Abertura para votação no site: até 6/12/2021

• Publicação dos resultados finais: até 22/12/2021

• Entrega dos prêmios: janeiro de 2022

Perfil dos trabalhos recebidos:

• 50% está inscrito na Categoria 1: desenho com tema específico de bens e serviços públicos;

• 17% na Categoria 2: cartaz publicitário;

• 13% na Categoria 3: História em quadrinhos;

• 20% Categoria 4: poema livre.

• Do total de trabalhos, 86% foram inscritos como individual,

• Houve inscrições de 123 municípios gaúchos, sendo Rodeio Bonito o que teve maior número de trabalhos enviados: 138.

Acompanhe pelo site de Educação Fiscal informações sobre cursos e treinamentos realizados sobre o tema.