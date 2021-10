Vacinação em SC: Governo lança novo vacinômetro para dar mais transparência na apresentação dos dados

A vacinação contra a Covid-19 segue em ritmo intenso no estado e para acompanhar a evolução desta grande Campanha de Vacinação, o Governo de Santa Catarina lança nesta sexta-feira, 15, o novo vacinômetro. A ferramenta, desenvolvida pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina, oferece muito mais transparência na divulgação dos números da vacinação, eficiência na atualização da base de dados e interatividade na consulta das informações.

"Houve um conjunto de fatores que nos fez chegar até aqui. Nosso Estado é reconhecidamente um dos melhores, se não o melhor, no enfrentamento da pandemia contra o coronavírus. E é preciso acompanhar cada nova etapa. O vacinômetro não é exceção ao processo. Com a nova plataforma, nós queremos provocar os municípios para um registro ainda mais rápido e transparente", destacou o secretário da Saúde André Motta Ribeiro.

:: O novo vacinômetro pode ser acessado aqui

O superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macário, explica que este novo painel será atualizado diretamente da base de dados do Ministério da Saúde (MS). “Na primeira versão do vacinômetro, os municípios atualizavam três vezes por semana o total de doses aplicadas, ao mesmo tempo em que registravam as informações no Sistema Nacional. Eventualmente, poderiam ocorrer certas inconsistências entre os dados registrados na base estadual e na base nacional. Com a mudança, o dado que o município informar para a base nacional será carregado automaticamente para o nosso vacinômetro estadual”, enfatiza o superintendente.

Macário acrescenta ainda que, devido à nova dinâmica, continua sendo de extrema importância que todos os municípios catarinenses abasteçam de forma correta os dados da vacinação no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização ou um sistema próprio que interopere com ele, por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde. O Estado recomenda que essa atualização seja realizada em até, no máximo, 48 horas após a aplicação da dose.

O diretor da Dive, João Augusto Brancher Fuck, assinala que o vacinômetro anterior foi criado, em um primeiro momento, para suprir uma necessidade de divulgar os dados estaduais de forma transparente, tendo em vista que o sistema do Ministério da Saúde sofria instabilidade constantemente. “No entanto, neste momento, com a normalização da base do MS é possível oferecer um novo serviço, que é o vacinômetro que estamos lançando nesta sexta”, enfatiza.

Novo vacinômetro