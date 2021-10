Ministério Público apura fraude em vacinação contra a Covid-19 em Dom Pedrito

Na manhã de quinta-feira (14/10), o Ministério Público cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Dom Pedrito para apurar a ocorrência de fraude, realizada por meio de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), para viabilizar a vacinação antecipada de um grupo de pessoas.

As fraudes teriam ocorrido em janeiro deste ano. Na ocasião, pessoas que não teriam vínculo com a ILPI estariam sendo vacinadas, como se possuíssem relação com a instituição.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos, equipamentos de informática, celulares e medicamentos controlados sem a respectiva receita. Conforme os promotores de Justiça de Dom Pedrito, Leonardo Giron e Diogo Gomes Taborda, a análise da documentação apreendida irá viabilizar o prosseguimento da apuração dos fatos.

A operação contou com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), por meio do seu secretário executivo, João Beltrame, e servidores do Grupo, além da Brigada Militar.

