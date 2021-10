Família é resgatada por policiais após carro ser arrastado pelas águas em rio na região noroeste

Na noite de quinta-feira (14), por volta das 23h40min, após ligação de uma senhora para a Sala de Operações do 14º BPM São Luiz Gonzaga informando que seu veículo estava afundando na Ponte do rio Piraju, na RS 165, de imediato uma guarnição da BM do 14º BPM deslocou para averiguar a situação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e também compareceu no local, onde foi encontrado um veículo Ford Focus, que estava submerso nas águas do rio Piraju.

De imediato, os policiais com o apoio de cordas entraram na água e após um tempo foi possível resgatar uma vítima, juntamente com sua filha de 9 meses, que foram conduzidas ao Hospital de São Luiz Gonzaga.

Após 1h30min de buscas e de uma situação extremamente tensa em razão de que, durante esse período, o nível da água subiu aproximadamente 50cm e já estava batendo na altura do pescoço dos policiais, foi possível resgatar as outras 4 vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital de São Luiz Gonzaga para atendimento médico.

Após atendimento foram liberados.

