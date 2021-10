Chuva de granizo causa prejuízos em lavouras do município de Três Passos

A Administração Municipal de Três Passos, através da Defesa Civil e da Secretaria de Agricultura, informa que a chuva de granizo que atingiu o município na noite desta quinta-feira (14), causou estragos nas localidades de Romana Seca e Barra da Romana.

Até agora foram notificados problemas em lavouras de fumo, milho e trigo, além da plantação de fruticulturas, como pêssego e figo, em um raio de aproximadamente dois quilômetros.

Equipe da Emater está a campo, realizando o levantamento dos prejuízos até este momento. Assim que encerrado esta etapa, todos os dados serão informados.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.