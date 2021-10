Desabamento de pedras bloqueia pista na RSC-472, em Três Passos

Na noite de quinta-feira, 14, por volta das 22h, motoristas relataram em grupo de WhatsApp um desabamento de pedras na localidade de Linha Turvo/Três Passos, no trecho da rodovia entre Três Passos e Tenente Portela (RSC-472).

Conforme informações, uma pedra de grande porte parou sobre uma das pistas, sendo retirada por uma máquina das Secretarias de Transportes, Obras e Viação. O local é cheio de curvas e tem um longo histórico de desmoronamentos

