Consulta Popular 2021 recebe 1.067 sugestões de projetos

O prazo para envio de proposta pela população para a Consulta Popular 2021 terminou na terça-feira (12/10) com 1.067 sugestões de projetos encaminhados. O processo marcou o início da edição deste ano do programa do governo estadual que irá destinar R$ 30 milhões para investimento em projetos de desenvolvimento regional definidos por votação popular.

Para o envio, realizado de forma 100% digital pelo aplicativo Colab, era necessário baixar o app na Play Store (Android) ou na Apple Store (iOS). Entre as áreas com maior número de sugestões enviadas estão Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Turismo; Obras; e Meio Ambiente e Infraestrutura.

Superada a etapa de encaminhamento das propostas pela população e busca de apoio on-line para as propostas, a equipe da Consulta Popular tem agora até sexta-feira (15/10) para avaliar a viabilidade dos projetos. As mais curtidas de cada região estarão garantidas na cédula de votação, enquanto as demais passarão por avaliação nas Assembleias Públicas Regionais ou Microrregionais dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), que serão realizadas entre 18 de outubro e 8 de novembro.

O passo seguinte é a realização das Assembleias Regionais Ampliadas, previstas para o período entre 10 e 12 de novembro, momento em que é definida a composição da cédula de votação em cada região.

Para encerrar o ciclo, chega-se à votação da Consulta Popular, na qual qualquer cidadão maior de 16 anos pode votar nas demandas da sua região. Esta etapa está prevista para ocorrer entre 22 e 30 de novembro. Os resultados finais serão divulgados em 2 de dezembro.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.