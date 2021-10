ERS-126 recebe obras de recuperação asfáltica no nordeste do RS

Melhorias na rodovia integram os serviços previstos no Plano de Obras do Programa Avançar - Foto: Divulgação Daer

Os moradores de São Jorge e Ibiraiaras, no nordeste do Rio Grande do Sul, terão mais conforto e segurança para circular entre os dois municípios porque o governo do Estado iniciou, nesta semana, os serviços de recuperação da ERS-126.

As ações estão previstas no Plano de Obras do Programa Avançar. De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, os trabalhos darão sequência à qualificação de uma importante ligação regional.

“Já entregamos a pavimentação da ERS-126 entre Guabiju e São Jorge e retomamos o asfaltamento entre Guabiju e Nova Araçá”, ressalta. “Trata-se de uma via que conecta o Nordeste à Serra, por onde circula parte importante da nossa economia.”

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, afirma que as melhorias serão decorrentes de inúmeras intervenções no pavimento. Cerca de R$ 3,4 milhões estão sendo investidos nos 17,5 quilômetros da rodovia.

“Atuaremos nos pontos críticos, com soluções que vão da retirada do asfalto danificado à substituição por um material novo”, detalha. “As imperfeições que prejudicam o deslocamento serão eliminadas e a segurança, reforçada com nova sinalização na pista.”