Governo do Estado assina contrato de venda da CEEE-T nesta quinta, dia 14

Nesta quinta-feira (14/10), às 9h, o governo do Estado assina, no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, na capital, o contrato de venda da CEEE Transmissão (CEEE-T) com a CFPL Energia.

A cerimônia contará com a presença do governador Eduardo Leite, do presidente da CEEE-T e do Grupo CEEE, Marco Soligo, e do presidente da CPFL Energia, Gustavo Estrella, entre outras autoridades.

Aviso de pauta

O quê: assinatura do contrato de venda da CEEE-T

Quando: quinta-feira (14/10), às 9h

Local: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini