Mais da metade da população de adolescentes já foi vacinada contra a Covid-19 no RS

A vacinação contra a Covid-19 supera, nesta quarta-feira (13/10), mais da metade dos 862 mil adolescentes do Rio Grande do Sul: 50,9% deles, com e sem comorbidades, já receberam pelo menos uma dose, enquanto 1,5% conta também com a segunda e está com a imunização completa, conforme oPainel de Acompanhamento Vacinal da Secretaria da Saúde.

O Estado vacina desde 23 de julho os jovens de 12 a 17 anos, tendo começado por aqueles que têm alguma comorbidade e, portanto, mais riscos no caso de contrair a doença. Em 13 de setembro, passou a ser feita também a imunização dos adolescentes sem comorbidades.

"Desde que começou a vacinação eu esperava a minha vez", disse a estudante Isadora dos Santos Vianna, 12 anos, vacinada no dia 24 de setembro, revelando que receber a primeira dose foi motivo de emoção. "Achava que, pela minha idade, podia demorar. Agora já estou na expectativa pela segunda dose."

Na vacinação em geral, 68,6% da população adulta está totalmente imunizada: 5,8 milhões de pessoas receberam a segunda dose e 301,6 mil a dose única da vacina da Janssen. No total, 8,39 milhões de pessoas, o equivalente a 92,9% da população acima dos 18 anos, receberam pelo menos a primeira dose.

Desde meados de setembro, a dose de reforço já foi aplicada a 185,5 mil pessoas (idosos, imunossuprimidos, profissionais de saúde e funcionários de hospitais). Adotada em vários países, a terceira dose busca elevar a proteção desses grupos e evitar o avanço da variante delta, mais contagiosa.

Com o avanço da vacinação, o Estado registra um recuo da epidemia nos últimos meses. A média móvel de casos confirmados na última segunda-feira (11/10), com 464, foi a menor desde 4 de junho do ano passado.