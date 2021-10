Portal de serviços rs.gov.br é classificado entre os cinco melhores projetos inovadores do país

O Prêmio Projeto e PMO do Ano 2021, realizado pela revista especializada Project Design Management, divulgou o resultado da etapa eliminatória da premiação. O projeto de oferta de serviços digitais do Executivo gaúcho –rs.gov.br– está entre os cinco melhores na categoria Projeto Inovador do Ano. A divulgação ocorreu na segunda-feira (11/10).

“Desde o início da atual gestão, colocamos os processos de transformação digital na centralidade do governo. Já na transição tínhamos a preocupação de fazer o RS sair da era analógica para a digital. Com métodos de gestão claros e constância de propósito estamos alcançando esses objetivos”, diz o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal.

Além do governo do Estado do Rio Grande do Sul, concorrem na categoria Projeto Inovador do Ano CPFL Energia, Vale AS, Odontoprev S.A. e John Deere Brasil – Divisão de Construção. A próxima etapa, que inclui uma jornada on-line com apoio de software para análise de dados, está prevista para o fim de outubro. Os três melhores ranqueados nessa fase serão convidados para participar da etapa final. Os vencedores devem ser conhecidos em novembro.

“A estratégia de governo digital tem sido fundamental no que tange as nossas ações de dirigir esforços e atenção ao cidadão. Este projeto reúne num portal, o rs.gov.br, todos os serviços do Executivo estadual e tem como propósito estar a serviço da ressignificação da relação do Estado com o cidadão”, afirmou o diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), Hiparcio Stoffel, na primeira fase da avaliação.

Oportal rs.gov.brconcentra 487 serviços estaduais, sendo 63% deles digitais. A meta é chegar a 100% até o fim de 2022. Além das funcionalidades referentes ao Executivo gaúcho, também é possível acessar serviços de outras esferas. O site, aliado aos demais canais digitais de órgãos do Estado, ultrapassa a marca de 4,66 milhões de acessos mensais, em média.

Em julho, o Rio Grande do Sul alcançou um resultado inédito por meio dors.gov.br.O Estado figurou em primeiro lugar no ranking nacional Índice de Oferta de Serviços Digitais 2021 da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC).