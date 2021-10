Casa Museu Ema Klabin e Osesp apresentam concertos online

A Casa Museu Ema Klabin recebe hoje (9) um concerto dos alunos da Academia de Música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). A parceria é inédita e tem a missão de difundir, preservar e fomentar a cultura brasileira, tornando-a acessi?vel ao grande pu?blico. Ambas as instituições acreditam e valorizam a educaça?o como instrumento de cidadania e inclusa?o social. Outra exibição está marcada para o dia 27 de novembro. Os espetáculos serão transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Casa Museu Ema Klabin.

“Para a Casa Museu Ema Klabin, é uma grande satisfação iniciar essa parceria com a Osesp, que reflete o empenho que Ema Klabin teve, ao longo de sua vida, na promoção da cultura e da música em nossa cidade. Nossa programação cultural se inspira nessa trajetória e a parceria permitirá reforçar a presença da música de câmara na casa museu, conjugando repertório clássico e popular, em sintonia com a diversidade que procuramos apresentar ao nosso público”, disse o curador da Casa Museu Ema Klabin, Paulo de Freitas Costa.

No programa do primeiro concerto, os Alunos de Cordas da Academia de Música da Osesp apresentarão excertos do Quinteto de Cordas, KV 515, de Wolfgang Amadeus Mozart; o Quarteto de Cordas nº 1, de Heitor Villa-Lobos; e arranjos de Michel Michalakakos para Rio Sena e Sens Unique, ambas de Astor Piazzolla, compositor cujo centenário é comemorado em 2021.

Para o segundo concerto, o repertório sugerido é Ibert Trois pièces brèves (I. Allegro, II. Andante, III. Assez Lent, Allegro scherzando); Miranda Variações Sérias, sobre um tema de Anacleto de Medeiros; e Milhaud La Cheminée du Roi René Op. 205 (I. Cortège, II. Aubade, III. Jongleurs, IV. La Malousinglade, V. Joutes sur L'Arc , VI. Chasse à Valabre, VII. Madrigal – Nocturne); e Nazareth (arr. Mauricio Carrilho), Suíte Nazareth [encomenda Osesp, 2015] (I. Furinga, II. Suculento, III. Genial, IV. Digo).

"Ambas as formações são bastante tradicionais no repertório camerístico, grandes compositores dedicaram peças a elas, como as de Mozart e Villa-Lobos que ouviremos. Esse tipo de agrupamento permite uma experiência crucial para o jovem músico: representa um microcosmo da família das cordas de uma orquestra, que, ampliada, cumpre todo o potencial sonoro de um grupo sinfônico", explicou o coordenador dos Programas Educacionais da Fundação Osesp, Rogério Zaghi.

Reabertura

Desde o dia 29 de setembro o Museu está reaberto para visitas presenciais e agendadas, de quarta-feira a domingo, em grupos de até cinco pessoas, em três horários: 11h, 14h e 16h. As visitas passam a ser gratuitas e o agendamento pode ser realizado pelo site da Casa Museu Ema Klabin ou pelo telefone (11) 3897-3232. O jardim da casa museu, projetado por Roberto Burle Marx, pode ser visitado de quarta-feira a domingo, das 11h às 16h, com permanência até as 17h. A lotação do jardim é de 70 pessoas.

É possível ainda conhecer as obras e os ambientes da Casa Museu Ema Klabin no Google Arts & Culture, ou por meio da ferramenta digital Explore, no site do museu.