Poupatempo faz mutirão para emissão de identidade em São Paulo

O Poupatempo vai fazer nos sábados de outubro mutirões para atender solicitações de emissão de carteira de identidade. Serão oferecidas 55 mil vagas para agendamento nos 85 postos em todo o estado de São Paulo.

O atendimento aos sábados será das 13h às 17h. Na próxima segunda-feira (11), véspera de feriado de Nossa Senhora Aparecida, os postos vão atender em expediente normal, também como parte da ação.

O agendamento deve ser feito sempre na quinta-feira anterior pelo portal ou aplicativo do Poupatempo.

No dia do atendimento, é preciso levar a certidão de nascimento ou de casamento original e uma cópia simples. Adolescentes com menos de 16 anos devem ser acompanhados por um dos pais ou responsável legal com documento com foto.