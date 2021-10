No aniversário de 95 anos da Secretaria da Infraestrutura, Governo lança o SC Mais Mobilidade

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

A medida é resultado de um acordo com o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e do diálogo com 70 representantes de empresas que operam o transporte intermunicipal.

“O acordo técnico permitirá ao Estado fazer contrato com as empresas operadoras e avançar na qualidade do transporte intermunicipal de passageiros”, projeta Vieira.

Com a formalização do acordo, as empresas terão um prazo de três anos para fazer ajustes operacionais, com apoio da equipe técnica do Governo do Estado. Inicialmente, serão assinados Termos Temporários, que terão validade até a definição das concessões para operar em Santa Catarina, a serem realizadas por meio de licitações.

A etapa seguinte será o trabalho para a implementação do sistema de bilhetagem eletrônica, que integrará todos os operadores intermunicipais, permitindo também a implantação da política de gratuidade e subsídios.

FCEE ganhará novo prédio, projetado com a metodologia BIM

O diferencial é que a obra foi projetada e será construída utilizando a metodologia Building lnformation Modelling (BIM), adotada como estratégia para todas as obras públicas em Santa Catarina. Com isso, os projetos de arquitetura e engenharia ganham um novo fluxo. Os processos se dão de forma coletiva e interdisciplinar, reunindo as informações em um único modelo, trazendo mais efetividade na compatibilização e nas estimativas dos custos das obras.

A tecnologia BIM garante a redução de perdas e desperdício ao longo da construção, permitindo também que haja um planejamento preciso para manutenção dos bens públicos. Na prática, a tendência é que a metodologia BIM resulte em obras mais funcionais ao usuário final e em mais economia ao Estado, por minimizar erros, facilitar e agilizar a execução das obras.

A atual estrutura física da FCEE foi construída entre 1978 e 1982, onde trabalham cerca de 400 servidores que realizam atividades relacionadas ao atendimento especializado a pessoas com deficiência, autistas, hiperativas e de altas habilidades ou superdotação. São aproximadamente 600 atendimentos por dia. O novo prédio dentro do campus vai suprir uma demanda de espaços físicos mais adequados e acessíveis e modernizar a estrutura atual.

Novos drones e veículos para a Infraestrutura

Na ocasião, o Governo do Estado também garantiu os recursos das emendas parlamentares para a compra de 20 caminhonetes, dois veículos do tipo SUV e mais 10 drones.

O investimento é de aproximadamente R$ 3 milhões. As emendas somam aproximadamente R$ 1 milhão e a SIE complementará o valor necessário às aquisições.

As emendas são de autoria dos deputados Altair Silva, Coronel Mocelin, José Milton Scheffer, Marcos Vieira, Paulinha, Rodrigo Minotto, Romildo Titon e Vicente Caropreso. Os veículos serão utilizados tanto no órgão central da SIE quanto nas oito coordenadorias regionais para visitas técnicas, fiscalização e transporte de materiais.

Aniversário com homenagens e comemorações

“Sempre tivemos uma equipe apaixonada pela infraestrutura, ainda que pequena. Por isso ampliamos o corpo técnico, incluindo mais 140 engenheiros. Tão logo seja possível, faremos a contratação de mais técnicos. Estamos melhorando as condições de trabalho para resgatar a vanguarda e o pioneirismo no cenário nacional. Temos um time que não cansa de trabalhar e vem trazendo avanços imensuráveis para os catarinenses”, reconhece o secretário Vieira.

