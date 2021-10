Brasil concede 80 vistos humanitários para cidadãos do Afeganistão

O Ministério das Relações Exteriores informou hoje (8) que o Brasil concedeu 80 vistos humanitários para cidadãos do Afeganistão. Desde agosto, o país passa por uma crise humanitária ocasionada pela saída definitiva de tropas dos Estados Unidos e a tomada do poder pelo Talibã.

De acordo com o embaixador Achilles Zaluar, chefe de gabinete do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, 400 pedidos de vistos estão em andamento e 170 candidatos estão realizando entrevistas na Embaixada do Brasil em Islamabad, no Paquistão, país vizinho ao Afeganistão.

“O processo de concessão de visto para candidatos a refúgio do Afeganistão para o Brasil está andando perfeitamente bem, sem nenhum obstáculo e sem nenhum problema”, disse o diplomata.

Em setembro, uma portaria interministerial regulamentou a concessão do visto temporário e de autorização de residência para fins de acolhida humanitária para os afegãos.

As embaixadas em Islamabad, Teerã, Moscou, Ancara, Doha e Abu Dhabi estão habilitadas a processar os pedidos de visto para acolhida humanitária. O Brasil não tem embaixada ou consulado no Afeganistão.