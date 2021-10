Exercícios Pliométricos

Treino pliométrico (saltos) são exercícios que têm como objetivo utilizar e valorizar o ciclo alongamento-encurtamento, visando maximizar a produção de força ou melhorar o desempenho desportivo. Este método de treino é utilizado principalmente para o desenvolvimento da força explosiva em diversas modalidades desportivas que envolvem os membros inferiores.

Nas últimas décadas têm tido um crescimento da utilização de pliometria no treinamento, por causa das vantagens que esses estímulos geram em atletas e praticantes de exercício físico, utilizando dessa estratégia nas sessões de treinamento para melhorar não apenas, força e potencia muscular, mas consequentemente aumentam agilidade e velocidade, pela complexa biomecânica das execuções dos exercícios (saltos).

Os benefícios que podem ser obtidos no treinamento pliométrico são aqueles que capacitam a executar movimentos rápidos, aumentando significativamente a explosão de força muscular de membros inferiores, melhorando a capacidade de reação.

A força máxima que um músculo pode desenvolver é atingida durante uma rápida contração excêntrica. No entanto, deve compreender-se que os músculos raramente executam um tipo de contração em isolamento durante os movimentos desportivos. Quando uma contração (excêntrica) ocorre, imediatamente após o músculo alonga (concêntrica), então a força gerada pode aumentar dramaticamente, processo que corre nesse tipo de treino.

Se o músculo está esticado, a maior parte da energia necessária para esticar é perdida como calor, mas uma parte dessa energia pode ser armazenada pelos componentes elásticos do músculo. Esta energia armazenada disponível para o músculo apenas durante uma contração subsequente. É importante perceber que este impulso de energia é perdido se a contração excêntrica não é seguida imediatamente por uma contração concêntrica. Para expressar essa maior força o músculo deve contrair dentro do menor tempo possível. Todo este processo é frequentemente chamado de ciclo de alongamento e encurtamento é o mecanismo subjacente de treinamento de pliométria.

Sem dúvida que exercícios de pliométria trazem benefícios do aumento de força, potência, agilidade e velocidade, mas como qualquer exercício de impacto, pode aumentar o risco de lesões, por isso devem ser tomadas algumas precauções. A tremenda força gerada durante estes movimentos requer que este treinamento seja utilizado com moderação, e com planejamento adequado, para conseguir os benefícios necessários sem risco de lesão dos praticantes.

