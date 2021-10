Carlos Moisés determina início das obras de pavimentação da SC-484, no Oeste

Foi ao som de um intenso foguetório que a comunidade da Linha Flor, em Guatambu, viu a assinatura da ordem de serviço para o reinício das obras de pavimentação da SC-484. Coube ao governador Carlos Moisés determinar, enfim, o asfaltamento do trecho de 11,5 quilômetros, que liga as pequenas cidades de Guatambu e Caxambu do Sul, no Oeste catarinense. O ato marca o fim de uma espera de mais de duas décadas. O investimento será de R$ 10,1 milhões, e o trabalhos ficarão a cargo da empreiteira Planaterra, com prazo de um ano para conclusão.

Segundo o chefe do Executivo estadual, a pavimentação representa a marca do municipalismo da atual gestão do Governo de Santa Catarina. Em seu discurso, Moisés destacou que nenhuma região do Estado será esquecida. “O Governo do Estado fez a lição de casa e por isso nós temos condições de dar início a essa obra. É um trecho importante e bastante movimentado, que precisa do asfalto. Assim como estamos fazendo aqui, queremos tirar a poeira e a lama da vida das pessoas em todos os lugares de Santa Catarina”, disse o governador.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, contou que a obra já chegou a ser prometida em gestões anteriores. Ele garantiu, no entanto, que desta vez o asfalto virará realidade. “Depois de tanta espera, essa obra vai sair. A comunidade aguardava por isso. O governador conseguiu vencer todos os obstáculos, superando questões administrativas e ambientais. É um dia histórico para a região”, contou Vieira.

O presidente da Assembleia Legislativa (Alesc), deputado Mauro de Nadal, salientou que o momento de harmonia da política catarinense está resultando em importantes entregas para a população do Oeste catarinense. Ainda em Guatambu, o governador fez entregas para agricultores da região por meio do programa SC Mais Solo e Água, de combate à estiagem. Ao todo, o plano prevê R$ 300 milhões de investimento em ações de planejamento hídrico nos próximos três anos.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Os atos foram acompanhados pelos deputados estaduais Fabiano da Luz, Marcos Vieira, Marlene Fengler, Valdir Cobalchini e Padre Pedro, além do deputado federal Pedro Uczai. Também marcaram presença prefeitos e vereadores da região.

Visita às obras do Contorno Viário

Mais cedo, nesta sexta-feira, o governador Carlos Moisés fez uma vistoria às obras de implantação do Contorno Viário Extremo Oeste de Chapecó. A nova via ligará a SC-283 e a BR-282, retirando do perímetro urbano mais de 500 caminhões por dia. O investimento total é de R$ 36 milhões, sendo R$ 25 milhões do Governo do Estado e R$ 11 milhões da prefeitura.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, mais de R$ 1 bilhão em investimentos privados serão feitos nas margens da nova rodovia. Ele era o prefeito quando, em 2019, foi oficializado o convênio para tirar a obra do papel. O prazo para entrega do Contorno Viário, que terá 11,5 quilômetros de extensão, é junho de 2022.