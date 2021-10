Secretaria da Saúde do RS emite alerta para surto de doença que causa diarreia aguda

Na última quinta-feira, 07, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para surto da Doença Diarreica Aguda, que afeta 25 cidades gaúchas. A doença gastrointestinal tem como principal sintoma a diarreia, que pode ser acompanhada de dor abdominal, náusea, vômito e febre.

Segundo a nota, os surtos da doença foram identificados desde o final de agosto e, em algumas cidades, têm como agente causador o norovírus. Conforme a Vigilância Epidemiológica, uma investigação busca determinar a causa do surto em outros municípios.

As informações são de que a transmissão da doença se dá, principalmente, através do consumo de água ou alimentos contaminados. No caso do norovírus, ela ainda pode ocorrer através de contato com superfícies contaminadas.



O alerta traz recomendações para profissionais de saúde, escolas e creches. A secretaria indica que a população deve consumir apenas água de fontes confiáveis, e buscar sempre a higiene das mãos, bem como lavar alimentos e utensílios.



Creches e escolas que preparam refeições devem guardar amostras, de 100g ou 100 ml, de todos os alimentos preparados, incluindo bebidas, em embalagens apropriadas para alimentos, de primeiro uso, identificadas com, no mínimo, a denominação e data da preparação, armazenadas por 72 horas sob refrigeração, em temperatura inferior a 5 ºC. Caso algum aluno apresente sintomas, deve ser isolado dos demais. É recomendado ainda repouso e ingestão de líquidos, para evitar desnutrição.



Notícias no WhatsApp:



Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.