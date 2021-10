Na Expofeira Pelotas, Ranolfo destaca a força do agro gaúcho e a retomada econômica

Governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior visitou, no fim da tarde desta quinta-feira (7/10), a 95ª Expofeira Pelotas. Maior evento agropecuário do sul do Estado, a exposição ocorre neste ano em versão híbrida (digital e presencial), no parque Ildefonso Simões Lopes, até 10 de outubro.

Na chegada ao parque, Ranolfo foi recebido pelo prefeito de Pelotas em exercício, Idemar Barz, pelo presidente da Associação Rural de Pelotas, Rodrigo Gonzalez, e pelo presidente do Sindicato Rural de Pelotas, Fernando Rechsteiner.

Governador em exercício percorreu espaços da feira que chega à 95ª edição - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

O governador em exercício, acompanhado do secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, caminhou pelo parque e conversou com expositores e, após, participou da entrega do troféu Mérito Rural. A homenagem é concedida pela Associação Rural de Pelotas desde 1988 a personalidades que tenham prestado serviços relevantes para o setor agropecuário da região sul do Estado.

Ranolfo com pesquisador da Embrapa Décio Gazzoni, que recebeu o Mérito Rural - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

Neste ano, o homenageado com a distinção foi o engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Décio Gazzoni. Com vasta produção científica, Gazzoni tem cerca de 1,6 mil artigos e sete livros publicados.

Na cerimônia, Ranolfo exaltou a relevância do setor agropecuário no Estado. "Representa quase 40% do nosso PIB, é uma vocação gaúcha que está muito bem representada aqui nesta feira tão tradicional. A realização deste evento, com todos os cuidados, em um momento em que 92% da população vacinável do Estado já recebeu a primeira dose e 66% já está com o esquema vacinal completo, nos transmitem o sentimento de retomada", afirmou.

No ano passado, em razão da pandemia, a feira ocorreu sem a presença do público, com transmissões virtuais das atividades. Gonzalez, presidente da associação rural, entidade que coordena o evento, afirmou que a realização da Expofeira 2021 é pautada pelo cuidado com a saúde dos participantes e pelo otimismo da retomada.

"Neste ano, estamos tratando os resultados da feira de um modo diferente. Nos outros anos, os principais indicadores de sucesso eram os valores alcançados e o número de expositores e público. Neste ano, o que mais representa o sucesso da feira é a segurança de todos que estão aqui no parque, essa é a nossa maior preocupação. Em relação à nossa pista de leilões, que é o ponto alto da feira, teremos um aumento de pelo menos 20% em relação ao ano passado pelo ótimo momento que vive a pecuária da região", destacou.

Feira neste ano voltou a receber público no Parque Ildefonso Simões Lopes, mas também oferece eventos on-line - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

Após a solenidade do Mérito Rural, Ranolfo visitou o estande do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) na Expofeira, onde conheceu o projeto óleo sustentável. O projeto transforma óleo de cozinha usado em sabão e detergente. Do total produzido, metade retorna para o município, sendo utilizado em unidades de saúde de Pelotas e outros órgãos públicos. No primeiro semestre deste ano já foram produzidas 11 mil barras de sabão e duas toneladas de detergente.

Ranolfo segue com agenda em Pelotas na manhã e início da tarde desta sexta-feira (8/10).