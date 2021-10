Capacitação em inovação no setor público entrega certificados a servidores

O Executivo gaúcho concluiu uma capacitação em inovação no setor público promovida por meio de parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Uppsala e o Swedish Institute, ambos da Suécia. A capacitação Inovação Sustentável no Setor Público Brasileiro: A Abordagem do Design Thinking, encerrada na quarta-feira (6/10), foi realizada no âmbito do programa RED4SUS, que visa desenvolver capacidades de liderança inovadora no Governo do Estado.

“Essa capacitação é um ganho para o Estado como um todo, em razão da troca de experiências e conhecimentos que foi possível durante o processo”, afirmou o subsecretário de Planejamento, Antonio Paulo Cargnin, na cerimônia simbólica de entrega dos certificados.

Entre os meses de janeiro e setembro deste ano, 17 servidores da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP) participaram de cinco workshops e de sessões de mentoria. Nos encontros, foram abordados tanto aspectos da metodologia design thinking como dos projetos estaduais selecionados como objetos de trabalho na capacitação.

“Essa parceria com a UFRGS e a Uppsala foi muito importante para o Estado, uma vez que nos permitiu discutir inovação em projetos na perspectiva da sustentabilidade”, disse o diretor-geral do EDP, Hiparcio Stoffel, entidade que liderou o processo. “A seleção das iniciativas foi ótima, são projetos muito importantes para o Estado do Rio Grande do Sul”, compleou o professor da UFRGS José Luis Duarte Ribeiro.

As tratativas para a parceria se iniciaram com a previsão de encontros presenciais. Ao longo do período, a capacitação foi convertida para a modalidade 100% on-line, em razão da pandemia de Covid-19. “Atingimos, mesmo com essa alteração, resultados muito positivos. Esperamos poder utilizar esse modelo em outras oportunidades, assim como desejamos que todo o processo tenha agregado valor ao trabalho do Rio Grande do Sul daqui para a frente”, celebrou o representante da Universidade Uppsala, Philipp Baur.

Também participaram da cerimônia, presencial ou remotamente, os diretores do EDP Ayres Apolinário, Fabiano Fernandes e Fernando Bartelle e as professoras da UFRGS Ana Kloeckner e Ana Matei. A capacitação contou ainda com a participação dos professores Klas Palm, da Uppsala, e Mery Blanck, da UFRGS.