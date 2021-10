Sojicultores da Região Noroeste intensificam preparo das áreas cultiváveis

Não há registro de áreas semeadas com soja no RS (Foto: Diones Roberto Becker)

O Informativo Conjuntural da Emater-Ascar revela que os produtores de soja das regiões de Ijuí e de Santa Rosa concentram a atenção para as invasoras de difícil controle em pós-emergência, além da dessecação das lavouras com duas aplicações sequenciais. Também iniciaram os trabalhos de tratamento e armazenamento adequado das sementes nas propriedades rurais.

— Não há registro de áreas semeadas, embora o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) indique período favorável de semeadura a partir de 21 de setembro para determinado grupo de cultivares e tipo de solo. Na região de Santa Rosa, após 10 de outubro estará liberado o início do plantio, em conformidade com o ZARC para a Fronteira Noroeste — diz trecho do Informativo Conjuntural.

As equipes técnicas da Emater-Ascar realizam os últimos projetos de custeio para encaminhamento às instituições financeiras. Sojicultores gaúchos retiram os insumos para o plantio já comprados e demonstram preocupação com a alta substancial dos custos de produção, especialmente, adubos, óleo diesel, sementes e agrotóxicos, cujo aumento se aproxima de 60% em relação aos custos da safra passada.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.