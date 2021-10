Governo autoriza três investimentos do Plano de Obras que somam R$ 45,34 milhões

O governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, oficializou, na tarde desta quinta-feira (7/10), mais três investimentos do Plano de Obras. Até o fim do próximo ano, serão destinados R$ 45,34 milhões para pavimentação da ligação regional entre Ibirubá e Santa Bárbara do Sul, pela ERS-506, e dos acessos municipais a Montauri (ERS-447) e a Senador Salgado Filho (VRS-867).

A assinatura, realizada em ato no Palácio Piratini que contou com a participação de secretários, deputados e prefeitos, autoriza o início das obras imediatamente.

“Quantas pessoas sonham em ver o asfalto chegar a suas cidades? Hoje esse sonho começa a se concretizar. E, desta vez, não é promessa, é realidade. Os valores desses dois acessos municipais e da ligação regional estão garantidos no orçamento do Estado, assim como de todas as obras que fazem parte do Avançar”, destacou Ranolfo. “Nossa principal agenda de governo é o desenvolvimento econômico e a competitividade, e ambos, sem dúvida, passam por logística e transportes, por mobilidade urbana, por acesso asfáltico aos municípios. Por isso, temos de celebrar muito este momento”, acrescentou.

Assinatura no Palácio Piratini contou com a participação de secretários de Estado, deputados e prefeitos - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Pela previsão, o acesso a Montauri, de 14,7 quilômetros, será totalmente concluído até o final de 2022, com investimento de R$ 15.144.531. O acesso ao município de Senador Salgado Filho, que tem extensão total de 18,18 quilômetros, terá 14,68 quilômetros pavimentados até o fim do ano que vem, ao custo de R$ 22.889.524. E a ligação Ibirubá-Santa Bárbara terá 3 dos 37 quilômetros concluídos até o fim da gestão, com emprego de R$ 7.309.899 no trecho da ERS-506.

"As ligações asfálticas estão entre as prioridades do nosso Plano de Obras, pois são projetos aguardados há décadas pela sociedade e têm caráter estratégico para a economia gaúcha", ressaltou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Lançado em junho pelo governo, o Plano de Obras faz parte do programa transversal Avançar, cujo intuito é acelerar realizações e deixar um legado, baseado em três eixos que projetam estrategicamente um novo ambiente, com mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para a população, dentro do eixo Avançar no Crescimento.

"As ligações asfálticas são aguardadas há décadas e têm caráter estratégico para a economia", disse o secretário Juvir Costella - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

O Plano de Obras prevê, no total, R$ 1,3 bilhão de investimento em 28 acessos municipais e 20 ligações regionais, na elaboração de 39 projetos executivos, na quitação de recursos necessários para conclusão de obras contratadas via 33 convênios em vigor em diferentes cidades do Estado e na conservação e recuperação de rodovias.

"Já concluímos 12 acessos municipais e seguiremos levando desenvolvimento a nossas comunidades do interior, investindo em pavimentação e favorecendo o transporte de pessoas e das riquezas que o nosso estado produz", destacou Costella.