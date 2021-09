Piranhas podem se espalhar por todo o sistema fluvial do RS, diz estudo

Estudo divulgado pela Defesa Civil de Cachoeira do Sul aponta que sete em cada 10 piranhas capturadas na bacia do rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, têm plenas condições de reprodução, o que indica a possibilidade de a espécie se espalhar por todo o sistema fluvial do RS. O relatório trata de amostras encontradas nos afluentes do Jacuí, e foi divulgado nessa quarta-feira, 22. O maior problema é que não há predador natural para as chamadas piranhas vermelhas, seja em rios ou lagos e lagoas.

Do total de 277 exemplares capturados, 73% tinham ovas, ou seja, plenas condições de reprodução, indicando o potencial de disseminação. Essa invasão traz riscos aos banhistas, sobretudo para quem tiver algum ferimento no corpo, e aumenta o desequilíbrio no ecossistema, pois elas se alimentam de outros peixes. Do total das amostras, 24% tinham mais de 20 centímetros de comprimento, o que indica o tamanho do problema.

Essa espécie é originária do rio Uruguai. Pesquisadores especulam que os peixes tenham sido tragados pelas tubulações usadas para irrigar lavouras às margens dos rios Vacacaí e Ibicuí, onde se encontram as bacias do Uruguai e do Jacuí. Aos poucos, as piranhas foram se reproduzindo e, com comida farta, aumentando de tamanho. O IBAMA deve lançar nos próximos dias um plano de ação com iniciativas de curto, médio e longo prazo para tentar conter ou pelo menos reduzir os danos causados pela infestação.

