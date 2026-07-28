Terça, 28 de Julho de 2026
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Galípolo recebe presidente do BRB em meio a demora em resgate

Encontro ocorre enquanto liberação de R$ 6,6 bi segue pendente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/07/2026 às 00h30
Galípolo recebe presidente do BRB em meio a demora em resgate
© Valter Campanato/Agência Brasil

Em meio ao processo de reestruturação da instituição financeira após a crise com o Banco Master, o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, recebeu nesta segunda-feira (27) o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza. O encontro ocorreu a portas fechadas, entre as 15h30 e as 16h30.

A reunião também teve a participação do diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos, e da diretora de Controle e Riscos do BRB, Ana Paula Teixeira de Sousa.

Segundo a agenda oficial de Galípolo, a reunião tratou de "assuntos institucionais". O BRB não emitiu nenhum comunicado após o encontro.

Reunião reservada

A presença da diretora responsável pela área de Controle e Riscos do BRB ocorreu em um momento em que o banco aguarda a conclusão das etapas necessárias para viabilizar um pacote de socorro financeiro de R$ 6,6 bilhões.

A área comandada por Ana Paula Teixeira de Sousa é responsável por monitorar riscos operacionais, fiscalizar falhas e fraudes e acompanhar situações que possam comprometer a atuação do sistema financeiro.

Resgate pendente

No fim de junho, o Governo do Distrito Federal (GDF), controlador do BRB, firmou um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para viabilizar um resgate de R$ 6,6 bilhões destinado a cobrir parte das perdas atribuídas às operações realizadas com o Banco Master.

Além desse montante, o GDF deverá aportar R$ 2,2 bilhões em recursos próprios, após promover ajustes nas contas públicas e reduzir investimentos.

Apesar da homologação do acordo, a operação ainda depende da assinatura dos contratos com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), da formalização das contragarantias à União e da conclusão das auditorias financeiras do banco.

Complicações

As negociações para a liberação do empréstimo enfrentam complicações. Os bancos privados envolvidos na operação querem que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil concedam garantias para a operação, o que levaria os bancos federais a assumirem o risco de uma eventual inadimplência do BRB.

Além da demora no empréstimo, o BRB tem problemas para melhorar a liquidez, capacidade de vender ativos rapidamente pelo preço de valor. No último dia 17, o banco cancelou o acordo de R$ 15 bilhões com a gestora Quadra Capital.

O negócio previa a transferência de ativos ligados ao Banco Master, o pagamento parcial à vista e a criação de um fundo de investimento. Embora não ajude a ampliar o capital para a instituição, a operação faria o BRB trocar ativos com pouca liquidez do Master (como imóveis) por ativos líquidos. Isso porque o banco receberia parte dos R$ 15 bilhões à vista.

Balanço aguardado

Outro fator que mantém o processo em compasso de espera é a ausência da divulgação das demonstrações financeiras do BRB referentes ao exercício de 2025.

A apresentação do balanço foi estabelecida como uma das exigências para a efetivação do pacote de socorro, juntamente com a conclusão das auditorias independentes.

Enquanto o balanço não é divulgado, o BRB enfrenta sanções do Banco Central, como multas.

Agenda institucional

Esta não foi a primeira reunião entre integrantes do governo do Distrito Federal e a direção do Banco Central. No último dia 14, a governadora do DF, Celina Leão, participou de um encontro com Gabriel Galípolo e Nelson Antônio de Souza.

Na ocasião, a governadora classificou a reunião como "técnica" e não comentou o conteúdo das discussões.

Ministro da Fazenda

Também nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, em entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco, que o patrimônio do BRB foi comprometido por operações envolvendo ativos do Banco Master.

Segundo o ministro, a instituição teria adquirido carteiras de baixa qualidade que resultaram em perdas bilionárias. Ao comentar o caso, Durigan afirmou que o banco "basicamente passou R$ 12 bilhões para o Master e recebeu guardanapo, papel que não valia nada", em referência ao valor dos ativos recebidos na operação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 7 minutos

Brasil aciona OMC contra tarifas impostas pelos Estados Unidos

EUA aplicaram tarifas de 25% e 12,5% em produtos brasileiros
Economia Há 4 horas

Empreender na terceira idade triplica renda, mostra estudo do Sebrae

Formalização também promove avanço na escolaridade

 ChatGPT/OpenAI
Economia Há 10 horas

Casa como refúgio ganha força na arquitetura residencial

Mostras de arquitetura, pesquisas acadêmicas e dados do mercado imobiliário reforçam uma mudança na forma de pensar a casa. Luz natural, acústica, ...

 CHAT GPT
Economia Há 12 horas

Transportadoras enfrentam fiscalização de seguros obrigatórios

A ANTT passou a fiscalizar eletronicamente as transportadoras brasileiras para garantir a existência das apólices de seguros obrigatórios. A integr...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 12 horas

Começa hoje financiamento de moto e bicicleta pelo Move Brasil

Recurso é liberado diretamente ao fornecedor do bem

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
1.48 km/h Vento
97% Umidade
75% (0.97mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quarta
25° 17°
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 16°
Domingo
21° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 7 minutos

Remédio injetável que previne HIV pode entrar no SUS até o fim o ano
Economia Há 7 minutos

Brasil aciona OMC contra tarifas impostas pelos Estados Unidos
Economia Há 7 minutos

Galípolo recebe presidente do BRB em meio a demora em resgate
Justiça Há 4 horas

Forças de segurança do RJ terão de fazer recadastramento de armas
Justiça Há 4 horas

Saiba como vai funcionar a biometria nas eleições deste ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,10%
Euro
R$ 5,82 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 342,974,62 -2,42%
Ibovespa
175,334,45 pts 0.74%
Mega-Sena
Concurso 3036 (26/07/26)
05
12
21
33
43
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7076 (27/07/26)
01
18
22
35
41
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3746 (27/07/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
14
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias