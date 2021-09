Governo do Estado apoia municípios atingidos por fortes tempestades

O Governo do Estado, por meio da Defesa Civil, liberou a municípios atingidos por eventos meteorológicos das últimas semanas 37.685 telhas, 1.965 cumeeiras, 91 kits de acomodação e 102 colchões. Os itens de assistência humanitária representam um investimento de R$ 1.455.641,77 até o momento. A Defesa Civil vem acompanhando a situação e registrou ocorrências em pelo menos 18 municípios.

“O foco do Governo do Estado e da Defesa Civil é dar uma resposta sempre mais rápida”, disse o chefe da DCSC, David Busarello. Ele apontou como exemplo a situação do município de Bom Jesus que, em menos de 17 horas, após a solicitação de apoio, recebeu carregamento de telhas que serão distribuídas para as famílias atingidas pelo granizo.

O suporte técnico para as prefeituras foi feito por cinco coordenadorias regionais da Defesa Civil. Por solicitação dos municípios, os coordenadores regionais vistoriaram e prestaram apoio na confecção dos documentos necessários para a decretação de Situação de Emergência.

Entre os municípios afetados estão Abelardo Luz, Bom Jesus, Canoinhas, Entre Rios, Ipuaçu, Lages, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Ponte Serrada, São Bernardino, São Domingos, São Lourenço, Seara, São João do Sul, Timbó Grande, Vargeão e Xanxerê. Até o momento seis municípios decretaram Situação de Emergência: Abelardo Luz, Bom Jesus, Ipuaçú, Marema, Ouro Verde e Timbó Grande.

Sistema de Avisos e Alertas

Santa Catarina está localizada numa das regiões mais favoráveis para a formação de tempestades severas e eventos meteorológicos intensos da América do Sul, como tornados e microexplosões. O Governo do Estado estruturou a Defesa Civil Estadual (DCSC) no desenvolvimento de um sistema de monitoramento eficiente.

Todo o território catarinense é coberto por uma rede de radares meteorológicos, por imagens de satélite em tempo real e centenas de estações meteorológicas. O monitoramento é realizado 24 horas por dia, sete dias por semana, por uma equipe especializada que fornece informações antecipadas e confiáveis para a população.

As informações são repassadas para os catarinensespelo site da DCSC, redes sociais, emissoras de TV por assinatura, mensagens SMS, e grupos de WhatsApp para imprensa e agentes de proteção e defesa civil.

“É fundamental que os catarinenses se mantenham informados a respeito dos riscos que estão expostos”, comentou Busarello. De acordo com ele, com base nos avisos e alertas a população pode se preparar de forma mais eficiente para o impacto dos eventos meteorológicos tão recorrentes em nosso Estado.

Para receber os avisos e alertas da DCSC basta enviar uma mensagem de texto SMS para o número 40199 contendo no corpo do texto apenas o Código de Endereçamento Postal (CEP) que deseja ser monitorado.