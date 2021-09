Vacinação em SC: Estado distribui 378 mil doses contra a Covid-19 nesta quarta-feira

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

Uma nova remessa com 378.970 doses da vacina contra a Covid-19 será distribuída às 17 Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (UDVEs) ao longo desta quarta-feira, 22. Os imunizantes serão usados para a aplicação da primeira dose nos adultos ainda não vacinados e nos adolescentes de 12 a 17 anos; para a segunda dose; além do reforço nos idosos com 75 anos ou mais.

“Já estamos com mais de 90% da população adulta vacinada com a primeira dose e 50% vacinada com as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. Com mais essa remessa, vamos conseguir avançar ainda mais na vacinação agora com os adolescentes e a aplicação da dose de reforço, garantindo a proteção da população catarinense contra o coronavírus”, ressalta o diretor da Dive, João Augusto Brancher Fuck.

Serão enviadas 97.700 doses da Coronavac e 17.304 da Pfizer para aplicação da primeira dose; 56.100 doses da Coronavac e 107 mil doses da AstraZeneca para segunda dose; e 100.866 doses da Pfizer para aplicação da dose de reforço nos idosos de 75 a 79 anos que completaram o esquema vacinal há mais de seis meses.

:: Confira aqui a tabela de distribuição de doses e orientações às secretarias municipais de Saúde

A distribuição das doses para serem usadas como D1, D2 e dose de reforço começa às 8h. As doses das centrais da Grande Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Lages e Rio do Sul serão enviadas via terrestre. Já as doses das centrais São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Videira e Joaçaba serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar.