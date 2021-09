Vice-governador apresenta resultados do RS Seguro no 1° Seminário de Segurança Pública

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, palestrou, nesta terça-feira (21/9), no 1º Seminário de Segurança Pública da PUCRS e do Comando Militar do Sul (CMS). O evento é gratuito e pode ser acompanhado on-line.

O evento tem como objetivo articular temáticas relacionadas à Segurança Pública e meios de inteligência no Estado. É uma realização da Escola de Direito da PUCRS, em parceria com o CMS, por meio do Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE). O seminário busca proporcionar a integração do conhecimento na área de Segurança Pública, ampliando o relacionamento e os trabalhos entre instituições.

O vice-governador participou do painel "A Secretaria da Segurança Pública do RS: visão estratégica, sobre o RS Seguro". Na oportunidade, o secretário apresentou as premissas dos três “is” do programa: Integração, Inteligência e Investimento qualificado. Abordou também os quatro eixos da política de Estado: combate ao crime; políticas sociais, preventivas e transversais; qualificação do atendimento ao cidadão e sistema prisional.

O secretário apontou os resultados obtidos no Estado desde a implementação da política estadual de segurança. O RS completou 10 meses consecutivos de queda no número de homicídios, com uma marca que consolida o acerto da política de Segurança Pública implantada pelo RS Seguro. O total de vítimas caiu de 140 em agosto de 2020 para 108 em igual mês deste ano – redução de 22,9% e o menor total alcançado no período da atual gestão.

A sequência de reduções também fez despencar o número de homicídios no acumulado entre janeiro e agosto. A comparação dos oito meses do ano passado com 2021 mostra queda de 1.266 vítimas para 1.043 – uma retração de 17,6%, com 223 vidas preservadas. A soma deste ano é também a menor para o período desde 2006 e equivale a 48,6% de queda na comparação com o pico da série histórica, em 2017, quando o Estado amargou 2.029 assassinatos no intervalo de oito meses.

Os dados representam os indicadores criminais dos primeiros oito meses de 2021, divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). O levantamento mostra o impacto direto da política de foco territorial implantada pelo RS Seguro, com foco especial para o combate ao crime nos 23 municípios que concentravam os maiores índices criminais na última década. “Agradeço o empenho das nossas forças de segurança que possibilitou a redução expressiva dos indicadores de criminalidade, pelo trabalho ininterrupto em meio à pandemia e por honrarem a história das nossas instituições”, disse Ranolfo.

A programação do seminário também conta com a participação do comandante-geral da Brigada Militar, coronel Vanius Cesar Santarosa, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel César Eduardo Bonfanti, e da chefe da Polícia Civil, delegada Nadine Anflor. Representando o sistema penitenciário, um dos eixos em que se norteia o programa RS Seguro, falam o secretário de Justiça, Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, e o superintendente dos serviços penitenciários, José Giovani Rodrigues de Souza.