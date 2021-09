Fronteiras da Argentina serão reabertas para turistas brasileiros

O Governo Argentino confirmou hoje que a fronteira com o Brasil voltará a ser aberta para turistas a partir do próximo dia 01 de outubro. Para estrangeiros de outros países as fronteiras abrirão em novembro.

Para não fazer isolamento após a chegada, os turistas precisarão ter o esquema completo de vacinação há pelo menos 14 dias, fazer PCR antes da viagem, um teste de antígenos na chegada à Argentina e outro PCR entre 5 e 7 dias depois. Quem não tiver o esquema completo de vacinação, incluindo os menores de 17 anos, poderá embarcar, mas precisará fazer quarentena após o desembarque.

Em nossa região há um ponto de travessia a partir de Porto Soberbo que era muito usado. Apesar da aduana do lado Brasileiro estar fechada e abandonada, as autoridades do país vizinho liberaram a passagem de brasileiros que fazem a travessia de balsa ou barco entre os dois países.

