Municípios se reúnem para tratar de Desenvolvimento Regional voltado à Suinocultura

Lideranças políticas de Chiapetta, Inhacorá, São Valério do Sul, Santo Augusto e Nova Ramada se reuniram na manhã da última sexta-feira (17), juntamente com o deputado estadual Ernani Polo (Progressistas), para tratar de um projeto de Desenvolvimento Regional voltado a área da Suinocultura. O encontro, realizado nas dependências da prefeitura de Chiapetta, discutiu políticas públicas que serão disponibilizadas aos agricultores que desejarem investir na criação de suínos.

A mobilização dos gestores leva em conta o cenário favorável à atividade. Com o estímulo à suinocultura, se busca agregar valor às propriedades rurais de pequeno e médio porte, além de aproveitar a vocação da região para a produção de alimentos. Durante o encontro, foram discutidos de que forma as prefeituras podem proporcionar incentivos aos agricultores e, num segundo momento, buscar a implantação de uma indústria do ramo na região.

A partir de agora os municípios farão um levantamento dos produtores interessados em investir na suinocultura e vão intermediar os contatos com as empresas. No mês de outubro está prevista reunião entre agricultores, empresas e gestores municipais. Lideranças políticas dos cinco municípios atuarão em conjunto. As demais cidades da redondeza também serão convidadas a participar do grupo que vai trabalhar com políticas uniformizadas de estímulo à suinocultura.

Estiveram presentes no encontro o prefeito de Chiapetta, Eder Both; a prefeita de Santo Augusto, Lilian Fontoura Depiere; o prefeito de Inhacorá, Everaldo Rolim; o prefeito de São Valério do Sul, Idilio José Speroni; o prefeito de Nova Ramada Marcus Jair Bandeira, além de vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.