Beneficiários do Bolsa Família começam a receber a sexta parcela do auxílio emergencial

Pagamento para inscritos no programa e com final 1 do NIS iniciou na sexta-feira (17/9) (Foto: Diones Roberto Becker)

A Caixa Econômica Federal (CEF) começou na sexta-feira (17/9), o pagamento da sexta parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família, com final 1 do Número de Inscrição Social (NIS). O recebimento do auxílio emergencial é realizado da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular do programa social para quem ganha o Bolsa Família.

Para quem recebe por meio da poupança social digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Com ele é possível pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas lotéricas, fazer compras pela internet e pelas maquininhas em diversos estabelecimentos comerciais, com o cartão de débito virtual e QR Code.

O dinheiro ainda pode ser sacado com o cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão nas agências da CEF, lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

