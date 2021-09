Semana Nacional do Trânsito terá festival de aprendizagem e lançamento de revista da Escola do DetranRS

A partir deste sábado (18/9), quando inicia-se a Semana Nacional de Trânsito no Brasil, a Escola Pública do DetranRS promove uma série de atividades para sensibilizar as pessoas sobre o tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. A programação contará com festival de aprendizagem, desafios no Instagram, mural virtual e lançamento de uma publicação sobre trânsito e mobilidade.

Durante toda a semana, noportal da escolahaverá conteúdos alusivos ao tema da responsabilidade individual para a segurança coletiva, bem como nas redes sociais. O challenge (desafio) abordará as formas de responsabilidade no trânsito para cada um dos partícipes: pedestres, ciclistas, motoristas, motociclistas, caminhoneiros, passageiros, todos têm sua responsabilidade no trânsito.



Na terça-feira (21/9), haverá o lançamento do 1º Festival de Aprendizagem, com a finalidade de fomentar ações educativas e somar esforços para sensibilizar as pessoas. Trata-se de uma série de lives no Instagram com convidados para conversar, debater, confrontar outras ideias e ampliar o olhar.

A primeira live tratará de educação e segurança no trânsito nos dias atuais e contará com a participação da diretora institucional do DetranRS, Diza Gonzaga, e J. Pedro Corrêa, que desenvolveu o programa Volvo de Segurança no Trânsito e tem mais de 30 anos de atuação na área.

As lives, que ocorrem sempre às terças-feiras, às 18h, no perfil da escola no Instagram (@escoladetranrs), seguem durante os meses de outubro e novembro, ressaltando a importância de um trabalho permanente e sistemático.



O encerramento da semana, em 25 de setembro, marca o lançamento da edição nº 1 da Revista Escola DetranRS, publicação de caráter multidisciplinar sobre trânsito e mobilidade. A temática da primeira edição é “Educação, trânsito e mobilidade num mundo em constantes mudanças” e traz artigos de especialistas do DetranRS e de outras áreas do conhecimento.



“Com essa programação, a Escola Pública de Trânsito do DetranRS quer oferecer experiências para que as pessoas ampliem seu entendimento de que, ao fazerem escolhas, assumem a responsabilidade sobre elas e que, por isso, devem estar a serviço da preservação da vida sempre”, explica Diza.