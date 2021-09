Comando Rodoviário da Brigada Militar intensifica fiscalização no feriado de 20 de Setembro

Para ampliar a segurança nas estradas estaduais durante o feriadão de 20 de Setembro (segunda-feira), o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) está com reforço concentrado de policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Em feriados, geralmente há aumento no fluxo de veículos em todo o Estado.

As ações serão voltadas com atenção especial em fiscalização de ultrapassagens, embriaguez ao volante, excesso de velocidade e utilização de equipamentos de segurança (cinto de segurança e cadeirinhas para crianças).

O CRBM intensificará também as operações no combate ao crime, com abordagens voltadas para prisão criminosos, recuperação de veículos roubados, apreensão de armas ilegais, entorpecentes e produtos de contrabando das rodovias estaduais.

Restrições de tráfego

Não poderão transitar nos trechos rodoviários estaduais de pista simples veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares: 2,6 m de largura; 4,4 m de altura; 19,8 m de comprimento ou 57 toneladas de peso total bruto.

Dias e horários das restrições:

• 17/9/2021 (sexta-feira): 16h às 22h

• 18/9/2021 (sábado): 6h às 12h

• 20/9/2021 (segunda-feira): 16h às 22h

Confira orientações para aproveitar o feriado em segurança:

•O telefone de emergência do CRBM é o 198

• Planeje: o planejamento inclui, além do trajeto, a verificação de itens no automóvel, como óleo, nível de água e calibragem dos pneus. O ideal é fazer esta preparação com pelo menos um dia de antecedência

• Ultrapassagem: ultrapasse só quando for permitido e com segurança

• Descanse: na véspera da viagem, tenha uma boa noite de sono. Estar descansado é importante para manter a atenção ao volante

• Olhe para o tempo: se informe, antes de sair, sobre as condições do tempo nos lugares por onde vai passar e programe paradas a cada três horas

• Respeite as regras: observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem e, nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer à sinalização local

• Lembre-se: não misture álcool e direção, não mexa no celular depois de dar partida no veículo e certifique-se que todos os passageiros estão com cinto de segurança.